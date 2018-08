Verkeerswijziging tijdens dorpsfeesten 31 augustus 2018

Op zaterdag 1 en zondag 2 september worden in Vissenaken dorpsfeesten en 'Festinaken' georganiseerd. De Kumtichstraat, tussen de Sint-Pietersstraat en Romeinsebaan, wordt verkeersvrij gemaakt op zondag van 8 uur tot 20 uur. Bijkomend wordt de Kumtichstraat, tussen de Romeinsebaan en Vossekotweg, parkeervrij gemaakt, net als de Sint-Pietersstraat. In de Romeinsebaan geldt eenrichtingsverkeer vanuit de Kumtichstraat. Op zaterdag 1 september worden naar aanleiding van de stratenloop 'T-RUN Vissenaken' volgende straten van 12 tot 19 uur verkeersvrij: Kumtichstraat (tussen Romeinsebaan en Sint-Pietersstraat), Sint-Pieterspad, Romeinsebaan, Posthofstraat, Kopkensberg, Oude Aarschotsebaan, Elzenbosveld, Bijvoordseweg en Kaasweg. In deze straten geldt ook een parkeerverbod van 11 tot 20 uur. En als gevolg van een kruiwagenrace op zondag 2 september worden de Kumtichstraat (tussen de Leuvensesteenweg en Aarschotsesteenweg), de Sint-Hymelienusstraat en de Romeinsebaan afgesloten voor alle verkeer van 14 tot 16.30 uur. (VDT)