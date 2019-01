Verkeersweken en Mobibus komen naar Tienen vdt

11 januari 2019

Van maandag 21 januari tot en met vrijdag 1 februari worden de leerlingen van de tweede graad secundair onderwijs in de Mobibus gesensibiliseerd over verkeersveiligheid en mobiliteit. En van maandag 28 januari tot vrijdag 1 februari organiseert de dienst preventie van de stad Tienen Verkeersweken in samenwerking met de Tiense scholen GO! Atheneum Tienen en PISO en het Sint-Janscollege uit Meldert. “De Verkeersweken willen het verkeersbewustzijn van schoolgaande jongeren aanscherpen en hen laten nadenken over veilig verkeersgedrag”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “Het aanbod is afgestemd op de leeftijd van de jongeren. De leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs besteden vooral aandacht aan fietsveiligheid en het herkennen van risico’s voor kwetsbare weggebruikers.” Beide initiatieven zijn een organisatie van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en maken deel uit van de netoverschrijdende acties die in het kader van de schoolvervoersplannen in het secundair onderwijs worden genomen.