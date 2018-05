Verkeersweek afgetrapt in De Uilenboom 18 mei 2018

In GO! basisschool De Uilenboom is het startschot voor de verkeersweek gegeven. "We hebben heel wat acties gepland", zegt juf Inge. "De actie Red de zebra maakt automobilisten bewust van de noodzaak de verkeersregels te respecteren aan oversteekplaatsen. Ook het sensibiliseren van correct- en foutparkeerders staat op het programma, in de lessen lichamelijke opvoeding komen tal van fietsvaardigheden en fietsspelletjes aan bod, de politieagent leert de kinderen van het 1ste tot en met het 4de leerjaar veilig oversteken en de leerlingen van de lagere school leren hoe een busevacuatie eraan toe gaat. Het Rode Kruis komt ook nog langs om de leerlingen wondverzorging aan te leren en reanimatietechnieken toe te passen." (VDT)