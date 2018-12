Verkeershinder door botsing op E40 Stefan Van de Weyer

16 december 2018

01u08 0 Tienen Op de E40 in de richting van Brussel ter hoogte van Tienen zijn zaterdagavond rond 19.20 uur twee wagens gebotst. Als gevolg daarvan waren de linker- en de middenrijstrook ruim een uur afgesloten.

Een bestuurder die uit de richting van Luik kwam, merkte op de middenrijstrook te laat een voorligger op en kon deze niet meer ontwijken. De inzittenden in beide wagens bleven ongedeerd. Gezien de impact van de klap waren de twee auto’s niet meer rijvaardig en moesten ze getakeld worden. De linker- en de middenrijstrook werden afgesloten, waardoor even filevorming ontstond. De rijbaan ter hoogte van Tienen was rond 20.25 uur opnieuw volledig beschikbaar voor het verkeer.