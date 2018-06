Verkeerscontrole leidt naar drugs 29 juni 2018

De politie van Tienen heeft in de nacht van zaterdag op zondag 24 juni bij een verkeerscontrole een Nederlander onderschept die in zijn auto een frigobox met ongeveer een halve kilo speed had. Het gps-toestel van zijn auto stond ingesteld op een adres in de Viaductstraat in Tienen. De politie ging meteen ter plaatse en trof in het huis zes personen aan. De officiële bewoner van het huis lag te slapen. In totaal werd in het huis meer dan 900 gram speed, meer dan 2.500 euro cash geld, cannabis en drugsattributen aangetroffen. Vier personen werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Leuven op verdenking van inbreuken tegen de drugswetgeving in het kader van een vereniging. Drie personen werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst, de 57-jarige Nederlander die bij de verkeerscontrole van de weg werd geplukt, een 29-jarige man uit Tienen en een 34-jarige man uit Tienen. De 34-jarige vriendin van deze laatste, een vrouw uit Tienen, werd vrijgelaten onder voorwaarden. De aangehoudenen verschijnen vrijdag voor de raadkamer in Leuven. (VDT)