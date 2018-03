Verkeer wijzigt voor voetbaltornooi KVC Houtem-Oplinter 30 maart 2018

Morgen en maandag organiseert voetbalclub KVC Houtem-Oplinter een voetbaltornooi. Daarom wordt er op deze dagen van 7 tot 19 uur eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Bunsbeekstraat richting Houtemstraat. Bijkomend zal er tussen het kruispunt met de Grensstraat en dat met de Houtemstraat een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur van kracht zijn en zal er enkel geparkeerd kunnen worden aan de zijde van de onpare huisnummers. In omgekeerde rijrichting wordt er een omleiding voorzien via de Houtemstraat-Grensstraat. (VDT)