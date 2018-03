Verkeer aangepast voor nutswerken Grote Markt 14 maart 2018

02u50 0

Momenteel zijn de voorbereidende nutswerken voor de heraanleg van de Grote Markt aan de gang. Vanaf woensdag 14 maart gaan deze een tweede fase in en dat heeft gevolgen voor het verkeer. Op woensdag 14 maart is de Academiestraat in de namiddag afgesloten, op 15 maart blijft de Ooievaarstraat ontoegankelijk en op maandag 19 maart is het de beurt aan de Nieuwstraat. De volledige doorgang op de Grote Markt tussen de Leuvensestraat en de Gilainstraat zal dan weer op donderdag 29 maart afgesloten worden voor het verkeer. Het verkeer komende uit de Dr. J. Geensstraat kan de Leuvensestraat inslaan of mag over de Grote Markt richting Broekstraat rijden. Het is niet zeker of de parking op de Grote Markt beschikbaar zal zijn. De dinsdagmarkt vindt van 13 maart tot en met 10 april op een alternatief parcours plaats. Alle info hierover vind je op www.tienen.be/markten. De vrijdagmarkt vindt op 16, 23, 30 maart en op 6 en 13 april plaats in de Nieuwstraat en op de Hennemarkt. Voor het busverkeer zijn er geen gevolgen. (VDT)