Vergeten gedichten, ukelele en kleinkunst op Music & Moments 20 juli 2018

02u31 0

Zaterdag 21 juli kan je in de Paterskerk terecht voor Music & Moments vanaf 16 uur. De aanwezigen kunnen genieten van poëzie en muziek van iCE KiNG. Deze Tiense band brengt een uniek repertoire met transcripties van bijna vergeten gedichten uit de Schotse en Engelse romantiek. The Fuckuleles zijn vervolgens aan de beurt. Deze drie mannen bespelen elk een ukulele. Meer is er niet nodig om een goed nummer te brengen en een fout nummer kan er enkel beter door worden. Tot slot treden Mathieu & Guillaume, bekend van onder meer X-factor en Iedereen Beroemd op. Ze brengen kleinkunst, Nederlands- en Franstalige pop en moderne chanson, begeleid door gitaar en mondharmonica. Gratis toegang. (VDT)