Verdachte gas-opmeters Kristien Bollen

09 november 2018

In de Kerkstraat in Grimde hebben twee mannen van rond de twintig zich donderdagmiddag uitgegeven voor opmeters van de gasteller. Helaas boden ze zich aan bij een huis waarvan de bewoner onraad rook omdat de nutsmaatschappij pas een korte tijd geleden de tellerstand was komen opnemen. Toen hij dat aan het duo vertelde, gingen ze ervandoor. De alerte bewoner bracht meteen de politie op de hoogte, die kon in de buurt echter geen verdachten meer aantreffen.