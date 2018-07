Verbouwingswerken in de bib 11 juli 2018

Bezoekers van de bibliotheek van Tienen zullen binnenkort gebruik kunnen maken van zelfuitleenbalies. Samen met de installatie van deze balies wordt ook de inkom gemoderniseerd en de sanitaire ruimte vernieuwd. De werken gaan op 30 juli van start en eindigen vermoedelijk begin oktober. De bib blijft zoveel mogelijk toegankelijk tijdens de werken. "Er werd al gestart met enkele voorbereidende werken om alles vlot te laten verlopen", zegt schepen van Bibliotheek, Wim Bergé (CD&V). "Er wordt gewerkt in fases om de overlast voor de leden van de bib zo klein mogelijk te houden. In een eerste fase wordt een nieuwe inkom gecreëerd, ter hoogte van de huidige filmafdeling op het gelijkvloers. Ook de sanitaire ruimte krijgt een totale make-over. Ter hoogte van de oude achterdeur en vestiaire komt een computerruimte. In een tweede fase krijgt de hele benedenverdieping een nieuwe vloer. Daarna worden de zelfuitleenbalies geïnstalleerd en krijgen de rekken en andere meubels opnieuw hun plaats." (VDT)