Verbouwingen in politiehuis Kristien Bollen

14 januari 2019

In het politiehuis in Tienen zullen er tot en met 20 januari verbouwingen worden uitgevoerd aan het onthaal. Het doel van deze verbouwingen is om u als burger nog meer privacy en een nog betere dienstverlening aan te kunnen bieden. Tijdens deze werken kan u nog steeds in het politiehuis terecht. U zal moeten aanbellen en vervolgens zal een medewerker u komen halen en begeleiden naar een aangrenzend lokaal dat werd ingericht om u tijdelijk te kunnen ontvangen.