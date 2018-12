Verbetering veiligheid kruispunt Oplinter vdt

06 december 2018

Om de veiligheid ter hoogte van het kruispunt Herestraat, Veeweidestraat en Uilstraat in Oplinter te verhogen, wordt de signalisatie van het kruispunt verbeterd door onder meer het plaatsen van stoptekens, rammelstroken en voorrangsborden. Bijkomend zal de maximum toegelaten snelheid in de Herestraat van 70 naar 50 kilometer per uur verlaagd worden in beide rijrichtingen.