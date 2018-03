Veilig fietsen tussen de Vesten en de Ambachtenlaan 16 maart 2018

Het laatse ontbrekende stukje fietspad van de Vesten naar de Roosmolen is aangelegd. Er is nu een veilige fietsverbinding van aan de Leopoldvest via de Roosmolen naar de Ambachtenlaan. (VDT)