Veggie potluck in Pand 10 Christian Hennuy

27 maart 2019

15u43 0

Op vrijdag 29 maart van 18 tot 23 uur is er een Veggie potluck in Pand 10, het voormalige stationsbuffet van Tienen. Breng een vegetarisch gerechtje mee en deel het met de andere aanwezigen. Het resultaat is een lekker en verrassend buffet. Het meegebrachte gerecht kan een hapje, hoofdgerecht of dessert zijn en is een normale portie voor twee tot vier personen. De enige voorwaarde is dat het vegetarisch is, zonder vlees of vis dus. Opwarmen van gerechten is ook mogelijk. De gerechtjes worden gedeeld dus de deelname is gratis. Inschrijven is niet nodig. Wie achteraf nog wat wil blijven plakken, kan dit want vanaf 20 uur draait lokale DJ Jacky Soigneur zijn plaatjes.