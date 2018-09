Veelpleger voor rechter na diefstal elektrische fiets 04 september 2018

Een patrouille van PZ Tienen-Hoegaarden merkte afgelopen zaterdag een verdachte man op die met een fiets aan de hand wandelde in de Gilainstraat in Tienen. De man had een kap over zijn hoofd en keerde zijn gezicht naar de muur toen de politiewagen hem passeerde. Hij moest het achterwiel van de slotvaste fiets optillen om vooruit te kunnen stappen. De ploeg hield de man tegen voor een controle. Hij zei dat hij de fiets van zijn broer aan het ziekenhuis was gaan ophalen. Even later bood de eigenaar van de fiets zich echter ook aan bij de politieploeg. De verdachte, een 45-jarige man die op de dool is, is gekend als veelpleger bij politie en parket. Het parket besloot hem onmiddellijk te dagvaarden in toepassing van het snelrecht. Hij zal begin oktober voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen. (KBG)