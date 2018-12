Veel zwak uitgeruste gemeenten in het Hageland Christian Hennuy

04 december 2018

In een studie over de uitrustingsgraad van alle Vlaamse gemeenten en meer specifiek die van Vlaams Brabant worden heel wat gemeenten uit Oost-Brabant ingedeeld bij de zwakst uitgeruste gemeenten. Deze studie meet de uitrusting van de Vlaamse gemeenten op acht gebieden: onderwijs, zorg, publieke en zakelijke dienstverlening, persoonlijke dienstverlening, horeca, detailhandel, cultuur en recreatie en sport. Op basis daarvan werd een typologie opgesteld, die de gemeenten onderverdeelt in zeven categorieën. In Vlaams-Brabant vinden we één regionale stad , Leuven, en drie zeer goed uitgeruste centra, Tienen, Aarschot en Diest. Deze liggen allemaal in Oost-Brabant. ‘Tegelijkertijd vinden we rond Leuven en in het Hageland opvallend veel zwak uitgeruste gemeenten. Dat hangt met elkaar samen. De inwoners van deze gemeenten maken vaak gebruik van de uitrusting in die steden’, zegt gedeputeerde Monique Swinnen. Hoegaarden zit in het peloton met zwak uitgeruste gemeenten samen met Bekkevoort, Boutersem, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw. Tielt-Winge en Begijnendijk scoren matig en Landen scoort dan weer goed.