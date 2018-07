VC Houtem-Oplinter heeft aanvallende linie gevoelig versterkt 05 juli 2018

02u34 0 Tienen De paarshemden buitelden dan wel uit eerste, maar hebben aan ambitie niet ingeboet. Toch blaast men er niet te hoog van de toren. "We zijn al een aantal jaren uit deze reeks weg en kunnen momenteel de kwaliteiten van de tegenstanders onvoldoende inschatten", aldus een wat voorzichtige trainer Kevin Celis, die in goede en slechte tijden aan het roer blijft.

Voetbal Tweede provinciale A

Carlo Zwartebroeckx is sportief verantwoordelijke van een formatie die nog steeds zonder een voorzitter aantreedt. "Het systeem werkt goed, we doen zo verder. De gewezen Oplintervoorzitter Andy Reniers legde zijn bestuursfunctie neer. De aanloop wijzigt wat, want de Tiense beker viel weg wegens een tekort aan ploegen. Een tegenslag is dat niet. De ingelaste stage en een oefencampagne tegen gewaardeerde ploegen brengen de kern wel op het gewenste niveau. Indien er zich nog iemand aanbiedt die past binnen de groep en financieel haalbaar is, dan willen we dat overwegen. Naar mijn mening zijn we met negentien man voldoende gewapend."





Coach Celis zag op de voorstelling in Oplinter alsnog enkel doelman François, Diaby, Dejaeger en de anciens Fose en Djela opdagen. "Het is fijn dat dit laatste duo terugkeerde, zo slecht is het hier dan toch niet. Ik zie voor hen nog een rol weggelegd. Vooral aanvallend staan we sterker. Het trio Dejaeger-Schiemsky en Antheunis staat garant voor een verhoogde productiviteit, vorig jaar hadden we veelal enkel de snelle Clemens en Tim Knops om te scoren. Het gevoel leeft dat we meedoen voor de prijzen, maar leggen de lat niet extreem hoog. De serie is nieuw. Onze buren Butsel en Hoegaarden zakten eveneens uit eerste en deden tevens gerichte aanwinsten. Het zou van pretentie getuigen indien we stellen dat de titel de doelstelling is. Echt overdreven talrijk is de kern niet, niemand sleept gelukkig blessures mee en tegelijk is dat een mogelijkheid voor de betere jeugd die nu in vierde uitkomt om eens van een hoger peil te proeven. Het is bemoedigend dat vrijwilligers zich hard hebben ingezet om de kantine te verfraaien met bijkomend een nieuwe dakbedekking. We zijn er klaar voor en betwisten doorgaans nog steeds de thuispartijen op zaterdagavond." (JFL)