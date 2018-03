Varkens met stress 07 maart 2018

02u56 0

Toneelkring 'de Jeugd Ontwaakt' brengt op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart om 20 uur nog twee opvoeringen van 'Varkens met stress', een blijspel van Hilda Vleugels, in een regie van Rudi Moens.





De opvoeringen vinden plaats in OC De Buksboom aan de Sint-Odulphusstraat in Bost. Info: 0468/31.94.59 (HCH)