Varkens in de stad Christian Hennuy

08 maart 2019

Op vrijdag 8 maart om 20 uur is er in Pand 10, het voormalige stationsbuffet van Tienen de lezing: ‘Varkens in de stad: het Spilvarken’. Wat op het eerste gezicht een zot idee lijkt, werd door ‘Het Spilvarken’ in Gent reeds op poten gezet. Het Spilvarken ontstond vanuit ‘Atelier De Stad Gent’, een project waarbij iedereen in Gent voorstellen, ideeën, kennis en informatie kon delen rond het thema ‘Niets is verloren’. Enkele enthousiaste stedelingen wilden nagaan of het mogelijk was om weer varkens te houden in de stad. Niet alleen om lokaal voedselafval te verwerken, maar ook om het sociaal contact te versterken en om opnieuw bewuster te worden van de voedingskringlopen. Meer dan 40 buren zetten zich in als hulpboer om drie varkens te onderhouden. Initiatiefnemer Nathalie Snauwaert stelt het project voor in Tienen. En misschien verschijnen er na deze lezing wel Tiense Spilvarkens? Organisatie: OpgewekTienen en de StadsAkker. Toegang gratis.