Vandalisme in voetbalkantine 26 juni 2018

02u50 0

Tussen 22 juni 17 uur en 24 juni 18.40 uur drongen onbekenden binnen in de accommodaties aan het voetbalveld in de Sint-Barbarastraat in Kumtich. Enkele ruiten werden ingeslagen, twee deuren van kleedkamers werden ingetrapt, een toiletbril werd afgebroken en een kast met voetbalschoenen werd leeggemaakt, waarna de schoenen in het rond werden gegooid. Er is voorlopig geen vermoeden omtrent de dader(s) en de politie voert een onderzoek. (VDT)