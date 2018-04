Vandalisme in Onze-Lieve-Vrouw-van-Troostkapel 30 april 2018

02u25 0 Tienen Daags voor de Sint-Jorisprocessie in Oorbeek stelden buurtbewoners zaterdagmiddag vast dat er vandalisme was gepleegd in de Onze-Lieve-Vrouw -van-Troostkapel, aan de Oorbeeksesteenweg. De politie kwam ter plaatse vaststellingen doen, maar van de daders is er geen spoor.

Het Mariabeeld was tegen de grond gesmakt, evenals het betonnen blok onder het beeld. Daarmee werd zelfs een gat geslagen in de marmeren vloertegels. Overal lagen kaarsen en alles was besmeurd met kaarsvet. Omdat er op zondag een processie aankwam langs deze kapel, werd alles zo snel mogelijk weer in orde gebracht. Buurtbewoner Valère Swinnen: "Enkele mensen uit het dorp die dagelijks naar de kapel komen, zagen de deur openstaan zaterdagmiddag en stelden het vandalisme vast. Je zou de kapel kunnen sluiten, maar dat is geen optie, want mensen komen er dagelijks kaarsen branden. Het Mariabeeld is niet zo zwaar, maar die betonnen blok wel. Dus lijken kinderen uitgesloten. Zijn ze niet in de offerblok geraakt en hebben ze daarom het beeld stukgeslagen? Veel geld gaan ze niet vinden, want Michel Weenen onderhoudt dagelijks de kapel en haalt het geld weg. Gelukkig zijn de vandalen niet naar de benedenverdieping gegaan, waar ook nog enkele beelden staan." Valère en zijn zoon Joran lijmden het beeld lijmen. Dubbele tegenslag echter, door het slechte weer ging de processie niet uit. (HCH)