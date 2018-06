Vanaf 26 juni heraanleg Hoveniersstraat 23 juni 2018

De aannemer vernieuwt vanaf 26 juni in opdracht van de stad Tienen de Hoveniersstraat tussen het kruispunt met de Vianderstraat en dat met de Boomgaardendreef. Het kruispunt met de Vianderstraat wordt mee vernieuwd. De werken starten ter hoogte van de Boomgaardendreef, er wordt in de richting van de Vianderstraat gewerkt. Eerst wordt een nieuw rioleringsstelsel aangelegd waarna de rijweg vanaf de fundering tot en met de toplaag volledig wordt vernieuwd. Volgens de huidige planning zullen we de werkzaamheden hier begin 2019 beëindigen. Het verkeer van en naar de Hoveniersstraat moet van 26 juni tot 5 augustus een omleiding volgen via de Oplintersesteenweg, Rode Kruislaan en Vianderdal. (VDT)