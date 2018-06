Vanaf 2 juli heraanleg kruispunt Veldbornstraat met Waaibergstraat 23 juni 2018

02u47 0

Van 2 tot 13 juli wordt het wegdek van het kruispunt van de Veldbornstraat met de Waaibergstraat vernieuwd. Tijdens de werken aan het kruispunt is er geen verkeer mogelijk tussen de Veldbornstraat en de Waaibergstraat. Zowel de Veldbornstraat als de Waaibergstraat worden doodlopend ter hoogte van het kruispunt. De bestaande omleidingen voor het autoverkeer via de Gilainstraat (richting centrum) en via de Kapelstraat en de Kapucijnenstraat (richting E40-Sint-Truiden), blijven gelden. Ook de omleidingen voor de fietsers via de Ijzerstraat en de Generaal Guffenstraat zullen tijdens de werken aan het kruispunt behouden blijven. (VDT)