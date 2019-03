Vanaf 18 maart: werken in Oplintersesteenweg vdt

08 maart 2019

In de periode van maandag 18 maart tot en met donderdag 18 april worden de verzakte riooldeksels en de wegverharding vernieuwd en op hoogte gebracht op het fietspad langs beide zijden van de Oplintersesteenweg, het gedeelte vanaf de rotonde ter hoogte van de Houtemstraat en de Huiskensstraat.

Hiervoor wordt telkens één helft van de rijweg afgesloten voor het verkeer. “Tussen de Huiskensstraat en de rotonde ter hoogte van de Houtemstraat, wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer richting stadscentrum ingevoerd”, zegt schepen van Infrastructuur Tom Roovers (Groen). “Het verkeer richting Oplinter wordt omgeleid via de Slachthuisstraat, het Industriepark, de Utsenakenweg en de Huiskensstraat. Het fietsverkeer naar Oplinter kan de fietsroute ‘Rode Kruislaan, Hamelendreef, Halfboomken, Kopstraat en Huiskensstraat’ gebruiken en het busverkeer in de richting van Oplinter zal een omleiding volgen via de Sliksteenvest, Leopoldvest, Slachthuisstraat, Industriepark, Utsenakenweg en Huiskensstraat.”

Alle haltes langs de omleidingsweg worden bediend en er zal een tijdelijke halte worden geplaatst op de Oplintersesteenweg ter hoogte van de Huiskensstraat. Het busverkeer richting Tienen blijft de huidige reisweg volgen.