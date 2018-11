Van Pikke Stijkès tot Fillebèèr Mouskeurre Christian Hennuy

19 november 2018

Op vrijdag 23 november vertelt Rik Poulman over het volkse verleden van de stad, uiteraard in het Tiense dialect.

In de voorbije decennia verschenen enkele werken in het Tiense dialect over al dan niet Tiense fictieve figuren. Beleef samen de avonturen van deze medeburgers. Maak kennis met illustere stadsgenoten als Pikke Stijkès, Fillebèèr Mouskeurre, Fa en Nîe Distel. En welke cafébaas inspireerde Julien Vandenbroeck tot het schrijven van zijn boek ‘Flauskes vån Petáķke Spráķke, nen Tinse gramoetsemaker’? Duik mee in het volkse verleden van de stad. De vertelavond vindt plaats in het Tiens, maar er is een tolk aanwezig. Verteller van dienst is Rik Poulman, medeoprichter van het Kommetéét van Pikke Stijkes, maatschappelijk assistent op rust, uitgever van streekverhalen, auteur en regionaal perscorrespondent. Rik Poulman vertelt op vrijdag 23 november van 20 tot 22 uur in Pand 10, het voormalige stationsbuffet.