Van meester-ijsmaker tot messenslijper DOMINIEK HEEFT ZICH CARRIÈREWENDING NOG NIET BEKLAAGD VANESSA DEKEYZER

26 januari 2018

02u32 0 Tienen Een jaar geleden nam meester-ijsbereider Dominiek Vandermeulen afscheid van zijn ijssalon Sweet Art in de Leuvensestraat om een nieuwe richting in te slaan. Vandaag runt hij aan de Grote Markt zijn eigen atelier Knife Care Pro, waar hij messen, scharen en bijlen weer in topconditie brengt. "Ik ben blij dat ik weer een nieuwe uitdaging gevonden heb, want elke dag dat ik niets bijleer, vind ik een verloren dag", zegt Dominiek.

Als chef-kok van opleiding weet Dominiek als geen ander hoe frustrerend het is om met botte messen te moeten werken. "In het verleden moest ik meermaals mijn messen laten slijpen, maar telkens kwamen die naar mijn mening onvoldoende goed terug. Dit inspireerde me om zelf het vak te leren."





Toen Dominiek vorig jaar zijn ijssalon in de Leuvensestraat overliet, kwam er plots heel wat ruimte vrij om zich verder te gaan specialiseren in het slijpen van messen. "Ik ben dan een eigen atelier gestart in mijn woonplaats, dat volledig geïnstalleerd is met de nodige machines om niet alleen messen, maar bijvoorbeeld ook kappersscharen en tondeusekoppen weer in de oorspronkelijke staat te herstellen. Ik ben een echte pietje-precies. Het streven naar perfectie is het motortje vanbinnen. Hoe moeilijker het wordt, hoe kalmer en meer geconcentreerd ik alle besef van tijd verlies en me volledig focus op het resultaat. Dat geeft zoveel voldoening en het resultaat mag er ook zijn. De klanten merken dat en geven mij steeds meer vertrouwen. Sinds kort werk ik ook samen met BelgoCatering, een van de grootste cateringbedrijven van ons land, waar ik alle messen mag onderhouden en dat zijn er veel."





Dominiek verkoopt ook betaalbare keukenmessen van F. Dick en daarnaast ook de duurdere Japanse keukenmessen via een samenwerking met de firma Japansemessen.nl.





Snijworkshops

"En ik geef workshops in het atelier of bij de mensen thuis. Daarin wordt aangeleerd welke snijtechniek je best gebruikt bij welk mes en hoe je zelf messen scherp houdt. Op 28 januari en 4 februari vinden de eerstvolgende workshops plaats."





Dominiek mist het ijs maken niet meteen. "Bovendien was het niet leefbaar om de zaak alleen te runnen. Ik ben blij dat de ervaring niet verloren gaat, aangezien mijn vaste medewerkster, die tien jaar lang met haar ogen open naast mij gestaan heeft, de zaak verder runt, samen met haar partner. Natuurlijk vragen mensen me soms nog eens om toch nog eens ijs te maken, maar ook al zou ik het willen, ik kan het niet, want ik heb zelfs geen kleine ijsmachine meer in huis staan."





Drop-off punten

Dominiek ontvangt bestellingen in het atelier, maar hij gaat ook regelmatig materiaal ophalen. Handig zijn ook de zeven drop-off punten, winkels in Tienen en de regio, waar de te slijpen dingen binnengebracht kunnen worden. De lijst vind je terug op www.knifecarepro.com.