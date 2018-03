Valsmunter loopt tegen de lamp 10 maart 2018

Een 23-jarige man uit Tienen is donderdagavond betrapt toen hij met een vals briefje wilde betalen in de Domino's Pizza in de Diestsestraat in Leuven. De man wilde zijn bestelling bij de pizzeria betalen met een vals briefje van 50 euro. De politie werd er meteen bijgehaald en de man werd meegenomen naar het commissariaat. Eerder deze week werd er al een 18-jarige jongeman uit Tienen betrapt toen hij met een vals briefje van 50 euro de taxi wilde betalen in Leuven.





(ADPW)