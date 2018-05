Valse ambassadeur Rwanda licht elektrozaak op met namaakgeld 29 mei 2018

02u57 0 Tienen Een 43-jarige man uit Luik die zich voordeed als lid van de Rwandese ambassade en zo geld aftroggelde bij een Tiense elektrozaak, riskeert na verzet drie jaar cel. Eerder deze lente kreeg hij die straf van de Leuvense strafrechter. Zijn onmiddellijke aanhouding werd bevolen en hij tekende verzet aan vanuit de cel.

Hij deed zich met een andere man voor als hoogwaardigheidsbekleders van de Rwandese regering met de opdracht elektro-apparatuur te kopen. In Tienen waagden ze tussen in de herfst van 2013 hun poging. Ze beloofden de eigenaar voor 10.000 euro aan apparatuur te kopen.





Echter het geld kwam toe in grote vellen papier met aan elkaar geplakte briefjes. Dit als beveiliging tegen diefstal. Als de eigenaar 7.000 euro betaalde, konden ze een speciale vloeistof bestellen om de briefjes te scheiden. Hij betaalde uiteindelijk 15.300 euro. Bij huiszoekingen in Seraing en Luik werden valse biljetten, vingerafdrukken en een fotopanel gevonden. De veertiger ontkende alles en vroeg de vrijspraak. De procureur vermeldde dat de man uit Kameroen ook al eens werd betrapt als Ghanese ambassadeur. De uitspraak volgt op 25 juni. (SVDL)