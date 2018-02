Valentijnzwemmen in de Blyckaert 07 februari 2018

02u34 0

Op woensdag 14 februari tussen 19.30 en 21.30 uur wordt zwembad De Blyckaert omgetoverd tot een romantisch relaxparadijs vol kaarsen, sfeerverlichting en onderwaterverlichting. Alle bezoekers die komen zwemmen met hun partner krijgen een geschenkje en een gratis glaasje fruitsap of cava en wat versnaperingen. Inschrijven kost 14 euro per koppel en kan tot 12 februari aan de kassa van het zwembad of via zwembad@tienen.be (HCH)