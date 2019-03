Vakmeesters tijdens Nacht van de Geschiedenis Christian Hennuy

15 maart 2019

Davidsfonds Tienen organiseert op dinsdag 19 maart in het teken van de Nacht van de Geschiedenis de ontdekking van vier Vakmeesters in de Leuvensestraat. Het thema van de ‘Nacht van de Geschiedenis’ is dit jaar ‘Meesterschap’ in al zijn vormen en kleuren. Davidsfonds Tienen koos niet voor gereputeerde kunstenaars van buitenaf, maar voor vier lokale meesters in de Leuvensestraat die top zijn in hun vak. Om 19 uur wordt afgesproken aan de ingang van Atelier Night Light, Leuvensestraat 121. Afsluiten gebeurt rond 21.15 in de staminée van het vroegere poppentheater Tyl aan de Oude Leuvensestraat. In kleine groepjes werpen de deelnemers bij elk van de ambachters-handelaars een blik achter de schermen en vernemen wat ze precies doen, wat hen drijft en motiveert. Meester kaasmeester Bart van Bartholomeus investeert in uitzonderlijke kwaliteitskazen die hij haalt op de vroegmarkt in Rungis, bij Parijs. Roger Thioulants van schoenmakerij en lederwaren EXPESS zit al 60 jaar in het vak en liep na de school ‘Arts & Métier’ stage bij de beroemde firma Delvaux. Lichtatelier Night Light specialiseert zich in de renovatie van lusters en lichtarmaturen en is kind aan huis in vele paleizen en kastelen. Hoedenmaakster Isabo brengt handgemaakte dames- als herenhoeden in een eigentijdse vorm en inspireert zich op succesvolle modes van weleer. Deelname: 6 euro, inclusief een drankje. Reserveren en inschrijven via: 0476/48.82.05