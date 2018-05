Vader steelt iPhone van pediater die dochter behandelt 23 mei 2018

Een vader uit Borgworm is bij verstek veroordeeld tot een maand cel voor diefstal. De man ging op 30 september 2016 met zijn dochtertje op consultatie bij een pediater in het RZ Tienen. De iPhone van de dokteres viel uit haar broekzak waarop ze het toestel op een monitor legde. Toen ze de papieren invulde van het kind nam de vader de iPhone weg. Op camerabeelden was te zien hoe hij de smartphone in zijn broekzak stak. Er volgde meteen een huiszoeking waar de man de iPhone teruggaf. Hij daagde nooit op in de rechtbank. De rechter veroordeelde hem bij verstek tot een maand cel. (KAR)