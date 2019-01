Unizo legt nieuw stadsbestuur meteen enkele vraagstukken voor Vanessa Dekeyzer

08 januari 2019

17u23 0 Tienen Unizo Tienen-Hoegaarden-Boutersem hield gisteravond haar jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst, dit keer in Hotel-Brasserie Kronacker. Vreemd genoeg viel deze bijeenkomst samen met de installatievergadering van de gemeenteraad, zodat de leden van het stadsbestuur niet present konden zijn.

“Dat is inderdaad jammer, maar de installatie van de gemeenteraad vindt normaal plaats op 2 januari”, reageert Martine Ponsaerts van Unizo. “En onze drink is elk jaar steevast gepland op de eerste maandag van het nieuwe jaar. Een dialoog met de nieuwe schepen van Economie en Openbare Werken en met onze burgemeester staat zeker nog op de agenda. Zo zijn er enkele punten die we graag willen aankaarten.”

Zo is er de moeilijke situatie aan het station. “Aan het drukste spoor, namelijk spoor 4, wordt al bijzonder lang gewerkt. Het is te zeggen: soms wordt er gewerkt. We vragen de stad om aan te dringen bij de NMBS om deze werken wat te laten vooruitgaan, want de treinreizigers worden werkelijk in de kou gezet. Er staan amper twee schuilhokjes voor enkele personen. De rest staat in de regen of de kou.”

Nog een pijnpunt vormt de Grote Markt. “Er zou een duidelijke communicatie moeten komen over de heraanleg, want de timing is al verschillende keren gewijzigd”, aldus Martine Ponsaerts. “Als de heraanleg nog lang op zich zou laten wachten, pleiten we er bij Unizo voor om de kasseien weer te leggen, zodat het zicht opnieuw aangenamer wordt. Daarnaast vragen we het nieuwe stadsbestuur om bij het Vlaams gewest aan te dringen op een snelle afwerking van de ringwerken.”

“Laat het wel duidelijk zijn dat we het positief voorhebben met Tienen”, benadrukt Martine Ponsaerts nog. “Klagen heeft weinig zin. We moeten samen met de stad en handelaarsvereniging Kwixx proberen te komen tot een concreet handelsbeleid en een levendige handelskern. Wij zijn alvast bezig met enkele nieuwe initiatieven om Tienen als belevingsstad te promoten. Zo willen we samen met Tienen Troef een stadsplannetje ontwerpen met een viertal ‘beleefroutes’ door de suikerstad. Dit plannetje kan dan opgenomen worden in het geplande boek van Lionsclub Tienen over de stad.”