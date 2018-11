Uitreiking Tiense sportawards Christian Hennuy

20 november 2018

Op vrijdag 23 november om 20 uur is er het Sportgala in de theaterzaal van CC De Kruisboog.

Tijdens het Sportgala worden verenigingen, atleten en medewerkers die het afgelopen seizoen op sportgebied verdienstelijk zijn geweest in de bloemetjes gezet. Er worden verschillende prijzen uitgereikt: vrijwilliger in de sport, laureaat van de sport, recreatieve club, competitieve club, jeugdtrofee jongens, jeugdtrofee meisjes en tenslotte de trofee voor sportverdienste die sporters of teams bekroont die minstens kampioen van België zijn geworden of een titel behaald hebben in de nationale sportreeksen.