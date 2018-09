Twisted Kubbers naar hoger niveau 07 september 2018

De Twisted Kubbers bestaan vier jaar en ze organiseerden nu hun tweede toernooi, ditmaal aan het Houtemveld. "We gaan overal toernooien spelen, maar de basis van Kubb ligt in West-Vlaanderen. Uiteraard kunnen we ook in de regio terecht voor kleineren tornooien, maar voor een hoger niveau moeten we naar Oost- en West- Vlaanderen. Het succes van Kubb komt omdat het een sport is voor iedereen en dat het mensen samenbrengt", aldus Yannick Pille en Gert Vos. Voor het Kubb tornooi in Tienen daagden een 150-tal spelers of 18 ploegen op. Weldra speelt de club een tornooi in Normandië.





(HCH)