Twintiger veroordeeld voor aanranding 15-jarigen 11 mei 2018

Een 22-jarige man uit Tienen is veroordeeld tot twee jaar cel voor het aanranden van twee 15-jarigen. Bij een slachtoffer was er ook sprake van verkrachting door Kadhim A.

De twintiger verblijft sinds 2013 in België. Hij leerde een minderjarig meisje kennen waarmee hij een relatie zou gehad hebben. Dat werd bevestigd door het parket, maar de seksuele handelingen die beklaagde stelde, zouden gedwongen geweest zijn. Dat gebeurde ook met het tweede slachtoffer dat hij meelokte naar een appartement onder bedreiging. Het meisje zat op dat moment in een instelling. De leefgroepbegeleider van de tiener sloeg alarm toen ze verdwenen bleek te zijn. Ze werd door A. misbruikt boven een winkel in de Diestsestraat in Leuven. De man ontkende altijd, maar DNA-sporen in de douche konden gelinkt worden aan hem.





Ontzet uit rechten

De helft van de straf is met uitstel onder voorwaarden. A. werd voor vijf jaar uit alle rechten ontzet en moet een provisionele schadevergoeding van 1 euro betalen aan de ouders van het slachtoffer. (KAR)