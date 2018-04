Twintiger riskeert 30 maanden cel voor verkrachting 11 april 2018

02u26 0 Tienen Een 22-jarige man uit Tienen riskeert een celstraf van dertig maanden voor de verkrachting en aanranding van twee 15-jarigen, in 2014.

De twintiger en zijn familie verblijven al sinds 2013 in ons land. Hij leerde hier een minderjarig meisje kennen met wie hij een relatie gehad zou hebben. Dat werd ook bevestigd door het parket. Maar de seksuele handelingen die de beklaagde stelde, zouden er onder dwang gekomen zijn.





Hetzelfde gebeurde bij het tweede slachtoffer, dat hij meelokte naar een flat. Daarbij zou hij ook bedreigingen geuit hebben.





Tegenstrijdigheden

Het parket vroeg voor de jongeman dertig maanden cel en de ontzetting uit zijn rechten. De advocaat van de twintiger had het dan weer over tegenstrijdige verklaringen in het dossier en merkte op dat er sindsdien geen nieuwe feiten meer waren. Eén van de slachtoffers stelde zich burgerlijke partij en vroeg een provisionele schadevergoeding van 1 euro. Vonnis op 8 mei. (KAR)