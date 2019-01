Twintiger ligt op straat: politie vindt cocaïne tijdens fouille KAR

24 januari 2019

15u52 0

Een twintiger uit Tienen is bij verstek veroordeeld tot 3 maanden cel. Sam U. lag op 27 februari 2016 op de grond in de Gilainstraat in Tienen. Hij werd in bedwang gehouden door een vriend omdat U. door te veel alcohol over de rooie was gegaan. De agenten legden de twintiger te slapen in de cel. Tijdens de fouille vonden ze een zakje weed en cocaïne. U. ging nooit in op het betalen van een minnelijke schikking. Dat komt hem nu te staan op drie maanden cel en een boete van 6.000 euro. Daarvan is 5.940 euro met uitstel.