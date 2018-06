Twintiger blijft in cel voor doodslag op kapster 06 juni 2018

De 25-jarige Ben W. uit Boutersem blijft in de cel voor de doodslag op de 24-jarige kapster Julie Quintens uit Tienen. De Leuvense raadkamer heeft gisteren zijn voorlopige hechtenis met een maand verlengd. De twintiger bekende tijdens zijn verhoor dat hij Quintens gewurgd zou hebben. De twee kenden elkaar eerder oppervlakkig. W. groeide op in een huis in de omgeving van de ouderlijke woning van het slachtoffer in Boutersem. Ze deelden eenzelfde interesse: zij had een diploma als schoonheidsspecialiste en hij had zich ingeschreven voor enkele cursussen aan een schoonheidsinstituut. Zij zou hem ook enkele keren een knipbeurt gegeven hebben. Een motief voor zijn daad is nog niet duidelijk. In een eerste verklaring klonk het dat hij 'in een impuls' heeft gehandeld. (KAR)