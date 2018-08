Twintiger betrapt met speed 24 augustus 2018

Een twintiger uit Geel hangt drie maanden cel en 8.000 euro boete boven het hoofd op de Leuvense strafrechtbank. Hij werd op 24 november 2017 in Tienen betrapt met 2,4 gram speed op zak.





Hij ging niet in op de minnelijke schikking die het Leuvense parket had aangeboden waardoor hij het aan de correctionele rechter mocht komen uitleggen. Hij nam echter die kans niet aan en er werd een straf bij verstek voor hem gevorderd. Het vonnis bij verstek valt op 24 september. (SVDL)