Tweedehandsbeurs voor kinderkleding Christian Hennuy

28 maart 2019

14u25 0

De Gezinsbond van Kumtich organiseert op zaterdag 30 maart van 10 uur tot 13.30 uur in zaal Centrum aan de Keibergstraat 54 in Kumtich, een tweedehandsbeurs voor kinderkleding en babyuitzet. De gezinnen staan zelf in voor de verkoop. Inschrijven voor standhouders via versweyveldl@gmail.com of 0474/50.86.53. Gratis toegang