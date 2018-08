Tweede ongeval wordt 43-jarige fataal NA ZWAAR WERKONGEVAL 11 JAAR GELEDEN, NU DODELIJKE CRASH TEGEN BOOM CHRISTIAN HENNUY

02u23 0 Tienen Frank Borgers (43) is zaterdagmorgen om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de Grote Steenweg in Dormaal. De man verloor de controle over het stuur en knalde op een boom. Elf jaar geleden kwam de man in een rolstoel terecht na een zwaar werkongeval, maar vocht terug en kon twee jaar later weer lopen.

Frank Borgers, een 43-jarige man uit Grimde, reed zaterdagmorgen omstreeks 5.30 uur met zijn Opel Combo richting Sint-Truiden, toen hij om onverklaarbare reden de controle over het stuur verloor. Iets voor kruispunt met de Zoutleeuwsesteenweg miste hij een flauwe bocht en reed frontaal in op een boom en verkeersborden. Bij het ongeval was geen andere wagen betrokken, meldt de Leuvense parketwoordvoerster Helene Tops. "De oorzaak van het ongeval is onduidelijk. Er zijn geen aanwijzingen van overdreven snelheid noch van alcoholgebruik." De politie van zone Landen en Tienen kwam ter plaatse, evenals de brandweer en de MUG Sint-Truiden, maar alle hulp kwam te laat. "Ik voelde dat er iets fout was toen hij zo laat wegbleef. Ik ben hem zelfs gaan zoeken. Toen ik het nieuws vernam, stortte mijn wereld in elkaar. We vermoeden dat hij in slaap gevallen is", zegt echtgenote Cindy Van Den Driesche.





Twee jaar in rolstoel

In 2007 liep Borgers al eens een zwaar ongeval op toen hij nog grondwerken uitvoerde bij Heymans. De man belandde daardoor voor twee jaar in een rolstoel. "Maar Frank vocht hard om zijn leven weer op de rails te krijgen", vertelt Cindy. "Twee jaar later kon hij weer lopen. Gaan werken kon hij echter niet meer, maar hij hielp iedereen die hij kon." Door zijn beperking was Frank ook niet langer actief in het verenigingsleven. "We speelden vroeger veel darts samen", aldus Cindy. "Maar we zijn gestopt door zijn ongeluk, en ook omdat ik een dochter heb met een beperking uit mijn vorig huwelijk." Frank en Cindy zouden morgen hun twaalfde huwelijksverjaardag vieren. "Hij was een schitterende vader voor mijn kinderen uit mijn eerste huwelijk, als voor het zesjarige zoontje dat we samen hebben", vertelt Cindy. Zij kan nu gelukkig rekenen op de steun van de hele familie. Het afscheid van Frank gebeurt in de aula van uitvaartcentrum Rummens, op vrijdag 17 augustus om 11.30 uur in Tienen.