Tweede ‘Gouden Kruispunt’ in Tienen zou een verkeersinfarct teweegbrengen Vanessa Dekeyzer

15 maart 2019

17u59 0 Tienen De plannen om een groot winkelcomplex te creëren aan de Leuvenselaan, lijken stilaan een af te zwakken. De studie van Agentschap Wegen en Verkeer heeft immers aangetoond dat dit zou een verkeersinfarct zou zorgen op deze toegangsweg naar de stad. Burgemeester Katrien Partyka (CD&V) is alvast blij met de uitkomst van deze studie.

Enkele jaren geleden werd in het kader van het plan ‘afbakening kleinstedelijk gebied’ de zone aan de Nelissen-site op de Leuvenselaan aangeduid als zone voor winkels. Door procedurefouten op een hoger niveau moet dit huiswerk rond dit plan nu opnieuw gemaakt worden. “Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat we dit ook inhoudelijk opnieuw moeten bekijken”, reageert burgemeester Partyka. “Er staat al 10 procent winkeloppervlakte leeg in Vlaanderen. Is het echt nodig daar nog 25.000 vierkante meter aan toe te voegen? Iedereen heeft de mond vol over leegstand van winkels in onze centra. Gezond boerenverstand zegt dat deze oppervlakte aan de rand van de stad met 1.000 parkeerplaatsen de doodssteek is voor de middenstanders die dag in dag uit hard werken om te overleven in onze kleine winkelcentra.”

Los daarvan is er nu in opdracht van de provincie een Milieu Effecten Rapportage (MER) aan de gang. “We moeten dit rapport afwachten om alle effecten en eventuele alternatieven juist te kunnen inschatten”, aldus burgemeester Partyka. “Daarna moeten we aan de slag om te bekijken wat haalbaar is en niet. Het Vlaams Gewest Wegen en Verkeer heeft alvast heel duidelijk een ‘njet’ gegeven omdat deze winkeloppervlakte aanleiding zou geven tot een waar verkeersinfarct op de Leuvensesteenweg, Leuvenselaan en Withuisstraat. Dit is echt niet haalbaar. Er zouden niet minder dan drie verkeerslichten moeten bijkomen in deze straten om het verkeer enigszins in goede banen te leiden. Op deze wegen zou overigens ook eerst werk gemaakt moeten worden van deftige voet-en fietspaden.”

N-VA, die mee de meerderheid uitmaakt in Tienen, had nochtans voor de verkiezingen een duidelijk standpunt in dit dossier ingenomen. “We zijn nog altijd voorstander van die handelszone aan de Leuvenselaan”, zegt schepen Ine Tombeur. “Maar onze partij heeft ook altijd gezegd dat er een oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk moet komen. Voor ons is het een ‘EN-EN verhaal’. We pleiten enerzijds voor de afbakening van de handelskern en faciliterende maatregelen om deze centrumhandel te doen opleven en anderzijds de ontwikkeling van de Nelissensite, wat uberhaupt ook voor extra tewerkstelling zorgt. Of dit een bommetje onder de huidige coalitie zal zijn? Zeker niet. In een democratie is het volkomen normaal dat coalitiepartners niet altijd dezelfde mening hebben over bepaalde dossiers.”