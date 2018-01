Tweede editie van de Moonlight Jogging 30 januari 2018

Op zaterdag 24 februari vindt de tweede editie van de Moonlight Jogging plaats, een initiatief van SportiefVissenaken. Die start en eindigt aan het voetbalterrein van Crossing Vissenaken. Het startschot wordt om 19.30 uur gegeven. Deelnemen kan na storting van vijf per deelnemer en dit voor 18 februari op rekeningnummer BE45 6529 3298 5589 met vermelding van de afstand, 5, 8 of 12 kilometer, en je naam en voornaam. Bij voorinschrijving ontvang je een armbandje met verlichting. Inschrijven op de dag zelf kan ook en kost 8 euro per deelnemer. Bepaalde straten worden tijdens het evenement gedeeltelijk verkeersvrij en afgesloten met hekken. Er zullen ook seingevers met fluovestjes ingezet worden. Meer info kan je verkrijgen op www.sportiefvissenaken.be en via mail naar het adres moonlightjogging@gmail.com. (VDT)