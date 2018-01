Tweede editie van de Moonlight Jogging 25 januari 2018

Op 24 februari vindt de tweede editie van de Moonlight Jogging in Vissenaken plaats. Dat maken de organisatoren bekend. Het startschot wordt om 19.30 uur gegeven. Je kan kiezen voor een afstand van 5, 8 of 12 kilometer. Inschrijven kan nu al via www.sportiefvissenaken.be. (VDT)