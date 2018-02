Tweedaagse stage Keepersschool 23 februari 2018

De Tiense Keepersschool (TKS) organiseert opnieuw een tweedaagse stage tijdens de paasvakantie, namelijk op 5 en 6 april op het voetbalcomplex Crossing Vissenaken in de Sint-Pietersstraat. Er worden acht kwaliteitsvolle trainingen voorzien, gegeven onder leiding van KBVB gediplomeerde trainers. Inschrijven kan via de website www.tiense-keepersschool.be. Voor verdere info kan je ook steeds terecht via mail naar info@tiense-keepersschool.be. Wees er snel bij, het aantal inschrijvingen is beperkt. (VDT)