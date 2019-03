Twee primeurs bij De Gouden Schaar: eigen magazine en sokkenautomaat “Wie sokken koopt, steunt meteen ook kinderdiabetes” Vanessa Dekeyzer

12 maart 2019

13u08 0 Tienen Sinds dinsdag 11 maart staat er een sokkenautomaat in De Gouden Schaar op de Veemarkt in Tienen. De Gouden Schaar is de eerste winkel in Vlaams-Brabant die daarmee Hero-on-Socks steunt, een initiatief dat kinderdiabetes beter onder de aandacht wil brengen. En de winkel pakt deze week nog met een andere primeur uit door zijn eigen modemagazine ‘Gentleman’ te lanceren.

Het waren Wendy De Moor en Wendy Raymakers uit Antwerpen, een bouwondernemer en een HR-consulente, die vorig jaar aan het brainstormen gingen om een actie op te zetten om meer aandacht te besteden aan kinderdiabetes. “Het kan misschien allemaal niet zo erg lijken, maar naast de ziekte op zich, ondervinden veel kinderen ook andere problemen die gepaard gaan met hun suikerziekte”, legt Wendy De Moor uit. “Kinderen met diabetes moeten regelmatig insuline inspuiten om hun ziekte onder controle te houden. Omdat spuiten nogal vaak en onbewust met drugs in verband wordt gebracht, kan dat soms tot verwarring leiden. Zo werden onlangs nog twee tieners uit een festival gezet omdat ze spuiten bij zich hadden: geen drugsspuiten, maar spuitjes voor hun ziekte.”

Voor een prikje

Na herenmode Duden in Mortsel en SKM in Aartselaar is mannenmode De Gouden Schaar de derde handelszaak in Vlaanderen die de sokkenautomaat een maand lang in de winkel plaatst. “De actie sprak ons meteen aan, omdat we ook kennissen hebben waarvan de dochter onlangs de diagnose van diabetes kreeg”, legt Ann Pétré, zaakvoerder van de winkel uit. “Bovendien vonden we de toevallige link tussen suikerziekte en de suikerstad ideaal om deze actie in de verf te zetten. We ondersteunen dus graag deze actie, waarvan de opbrengst dus gaat naar VZW DiAwareness, dat wetenschappelijk onderzoek en bewustmaking rond kinderdiabetes type 1 ondersteunt. We hopen heel wat klanten te overtuigen om een paar sokken te kopen. Voor een prikje, uiteraard.”

Met je bankkaart kan je nog tot half april sokken kopen in verschillende maten en kleuren.

Donderdag lanceert De Gouden Schaar ook ‘Gentleman’, een gloednieuw magazine dat bij 57.000 gezinnen in de ruime regio rond Tienen in de brievenbus zal vallen. “Het magazine omvat artikels, interviews, getuigenissen, een leuke wedstrijd en een eigen strip”, vertelt Bart, zaakvoerder van de winkel. “Het wil tegemoet komen aan de groeiende vraag van de consument naar waardevolle, interessante informatie. Marketing is veel meer dan een advertentie plaatsen of een spotje tonen op televisie. Pure reclame is vluchtig, contentmarketing gaat een stuk verder: het plaatst de consument centraal door hem informatie te bieden die hem echt helpt. Content zorgt voor communicatie en interactie met de klant. Met Gentleman Magazine, waaraan we ook een website hebben gekoppeld met extra informatie en filmpjes (www.gentleman-magazine.be ), willen we onze bestaande en toekomstige klanten vier keer per jaar een echt magazine bieden dat het klassieke reclamefoldertje overstijgt.”

In het eerste nummer staat onder andere een interview met Johny Voners, afkomstig van Tienen en nu inwoner van Waregem, en een leuk artikel over het ABC van de gentleman.