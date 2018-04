Twee panden op instorten, brokstukken vallen naar beneden 25 april 2018

02u48 0

Toevallige passanten die tijdens de dinsdagmarkt op de Veemarkt liepen, moesten opletten voor vallende stenen. Twee leegstaande panden zorgden er voor een wel erg gevaarlijke situatie. De politie sloot een deel van het voetpad uit voorzorg af.





De twee panden op de Veemarkt werden gisteren meteen ook onder de loep genomen. De Tiense brandweer kwam met een ladderwagen ter plaatse en burgemeester Katrien Partyka (CD&V) ging samen met een ingenieur de hoogte in om de toestand van de panden te kunnen inspecteren. Nadat de verschillende instanties het gebouw bezocht hadden, werd er druk overlegd.





"Voor de huizen bestaat er al sinds 2016 een geldige stedenbouwkundige vergunning", maakte Partyka duidelijk. "Waarom de eigenaar dan nog niet begonnen is met de renovatiewerken is dan ook een raadsel. Vanavond (gisteravond red.) nodigen we de eigenaar uit voor overleg. We zullen dringende maatregelen opleggen om de situatie niet verder uit de hand te laten lopen. Zo zullen er woensdag al stabiliteitswerken aan de voorgevels moeten uitgevoerd worden. Ook moet een deel van een puntgevel verder afgebroken worden, zodat er geen brokstukken meer naar beneden kunnen vallen."





De Veemarkt was voor verkeer steeds bereikbaar, alleen een deel voor de gebouwen werd tot de stabiliseringswerken uitgevoerd zijn, afgesloten. Bij het incident raakte gelukkig niemand gewond.





(KBG)