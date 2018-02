Twee jaar cel voor SUV-dieven 22 februari 2018

02u25 0

Voor de diefstal van vier Toyota-terreinwagens begin vorig jaar bij garage Gordons in Tienen zijn twee Brusselaars veroordeeld tot 2 jaar cel. Twee andere beklaagden gaan vrijuit bij gebrek aan bewijs.





Drie van de vier terreinwagens werden in februari vorig jaar al snel teruggevonden in Blanden met een lege brandstoftank. De vierde SUV stak op de Brusselse ring een politievoertuig voorbij met hoge snelheid. Na een achtervolging sprongen minstens vier personen uit het voertuig. De terreinwagen bolde alleen nog 150 meter verder en crashte. Twee verdachte twintigers konden worden opgepakt. Minstens twee anderen sloegen op de vlucht. De bestuurder en een passagier kregen nu 2 jaar cel voor de diefstal. Bij hun arrestatie werden er sleutels van de andere gestolen voertuigen aangetroffen en telefonie-onderzoek wees ook in hun richting. "Beide beklaagden zijn nog erg jong maar deinzen er niet voor terug om deel te nemen aan een diefstal met verzwarende omstandigheid met voornamelijk financiele motieven", aldus de rechter in het vonnis. (KAR)