Twee jaar cel voor Roemeense dieven 26 januari 2018

Drie Roemenen, twee dertigers en een twintiger, zijn veroordeeld tot twee jaar cel voor een inbraak bij drukwerkspecialist All Things in Tienen.





Het trio ging er vorig jaar in september met 3.000 euro uit de kluis aan de haal, net als met multimedia en allerlei andere producten. De politie kreeg nadien een oproep voor een verdachte rugzak aan de buitenring van Tienen. Er werden voorwerpen aangetroffen, net als een deel van het geld. Een van de Roemenen werd kort na de feiten geïntercepteerd in een Opel Astra. De twintiger ging over tot bekentenissen en gaf ook de identiteit van zijn kompanen die op hun beurt ook nog twee inbraakpogingen bekenden bij Aveve en een elektrowinkel in Tienen. Elk van hen kreeg 2 jaar cel en 800 euro boete. (KAR)