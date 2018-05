Twee jaar cel voor man die vriendin meermaals mishandelt 29 mei 2018

Een man uit Tienen kreeg van de Leuvense strafrechter twee jaar cel omdat hij tussen begin oktober 2014 en 19 december 2015 geweld gebruikte tegen zijn vriendin, die tijdens een deel van deze periode amper zeventien jaar was.





Op 19 december 2015 bereikte de situatie een dieptepunt toen de man dronken thuis kwam. Hij had eerder een valse tand verloren toen hij een man in het oor beet in een kebabzaak. Hij maakte zijn vriendin bij thuiskomst wakker en verweet haar dat. Daarna urineerde hij in de keuken en eiste hij dat ze dat onmiddellijk opkuiste. Zonder reden sloeg hij haar daarna de grond op, daarna bleef hij geweld gebruiken toen ze neer lag. Hij dreigde meermaals haar familie iets aan te doen en dreigde haar tanden uit te kloppen. Ze verliet met een smoes hun flat en belde de politie. Ze werd in het ziekenhuis opgenomen en was even arbeidsongeschikt. De dader zit al sinds december 2017 in de Hasseltse cel als gevolg van nieuwe geweldsdelicten. Hij werd door de rechtbank in Tongeren eerder hiervoor veroordeeld tot twee jaar en 600 euro boete. De rechter vond dit niet genoeg en gaf er nog eens twee jaar bovenop gezien hij in staat van wettelijke herhaling verkeerde en dit al minstens drie keer deed. De geweldenaar moet zijn vriendin ongeveer 5.200 euro schadevergoeding betalen. (SVDL)